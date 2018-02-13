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ANTRENÖRLER ENGELLENDİ

YOZGAT Bölgesinde görev yapan Futbol Hakemlerinin, kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubesini açmak üzere yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı.

ANTRENÖRLER ENGELLENDİ

YOZGAT Bölgesinde görev yapan Futbol Hakemlerinin, kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubesini açmak üzere yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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ANTRENÖRLER ENGELLENDİ

Kayseri’de bulunan TÜFAD Şubesine kayıtlı Nevşehir, Niğde ve diğer illerdeki Futbol Antrenörleri, kendi bölgelerinde şubelerini kurdu.
Kayseri Şubesi’ne ise bağlı sadece Yozgat bölgesi kaldı. Bunun üzerine Şubeyi kurmak üzere Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ile TÜFAD Genel Merkezi ile görüştü.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Antrenör Doğan Ayyıldız, ‘Ancak aradan geçen süre içerisinde şubenin kurulması için verilmesi gereken yetki verilmedi. Yozgat’ta yeteri sayıda antrenör mevcut. Anlaşılan o ki; Kayseri diğer üyelerini kaybetti, Yozgat’ı da kaybetmek istemiyor. Bizi gelir kapısı gibi görüyorlar. İşin peşini bırakmayacağız’ diye konuştu. 

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