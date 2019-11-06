Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100525
ALTIN
274.845
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4098
EURO
6.3713

Antrenör Narçiçek'in acı günü

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçtiğimiz sezon yardımcı Antrenörlük görevini yürüten Tahsin Narçiçek’in 5 aylık yeğeni tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Antrenör Narçiçek'in acı günü

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçtiğimiz sezon yardımcı Antrenörlük görevini yürüten Tahsin Narçiçek’in 5 aylık yeğeni tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Antrenör Narçiçek'in acı günü

Kırmızı siyahlı ekibin geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Tahsin Narçiçek’en 5 aylık yeğeni Mithat Narçiçek, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 aylık bebek Manisa Büyük Şehir Belediyesi Turgutlu Eski Kabristanlığına defnedildi. Bizde ileri gazetesi olarak minik bebek Mithat Narçiçek’e Allah’tan rahmet, Narçiçek ailesine ise baş sağlığı diliyoruz. Yozgatspor eski kulüp Müdürü Levent Anıl Sönmez ise bir sezon birlikte çalıştıkları Tahsin Narçiçek’in kardeşinin oğlunun vefatını üzüntü ile öğrendiğini belirterek, Narçiçek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Son Güncelleme: 05.11.2019 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ
TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ
Zirve heyecanı
Zirve heyecanı
Bayraklar ile asker selamı
Bayraklar ile asker selamı
Rıza Kayaalp’te tadilat var
Rıza Kayaalp’te tadilat var
Maç öncesi kaynaştılar
Maç öncesi kaynaştılar
Aydıncık ve Sorgun şampiyon
Aydıncık ve Sorgun şampiyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim