Antrenör Narçiçek'in acı günü

Kırmızı siyahlı ekibin geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Tahsin Narçiçek’en 5 aylık yeğeni Mithat Narçiçek, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 aylık bebek Manisa Büyük Şehir Belediyesi Turgutlu Eski Kabristanlığına defnedildi. Bizde ileri gazetesi olarak minik bebek Mithat Narçiçek’e Allah’tan rahmet, Narçiçek ailesine ise baş sağlığı diliyoruz. Yozgatspor eski kulüp Müdürü Levent Anıl Sönmez ise bir sezon birlikte çalıştıkları Tahsin Narçiçek’in kardeşinin oğlunun vefatını üzüntü ile öğrendiğini belirterek, Narçiçek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.