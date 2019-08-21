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Antrenmanlara devam

YOZGATLI Milli Futbolcu İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademisinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Antrenmanlara devam

YOZGATLI Milli Futbolcu İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademisinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:48
Antrenmanlara devam

Yozgat’ı yetiştirdiği yetenekli oyunculardan olan İlhan Özbay, futbolu bıraktıktan sonra kendisini genç yetenekleri yetiştirmeye adadığını söyledi. Süper Ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’un Futbol Akademisini Yozgat’a açtıklarını dile getiren Özbay, ‘’Burada çalışmalarımızı genç oyuncularımız ile birlikte sürdürüyor. Yozgat’ta gerçekten çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Sadece onların yeteneklerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Verdiğimiz futbol eğitimi sonrasında ben inanıyorum ki Sivas Futbol Akademisi eğitimlerimize katılan oyuncularımız iyi birer futbolcu olacaklardır’’ dedi. 

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