Antrenmanlara bayram arası

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, okulların kapanması ile startını verdikleri İl Spor Merkezlerine bayram arası verildiğini söyledi. Bayramdan sonra bazı branşlarda çalışmalara devam edileceğini dile getiren Güneşer, ‘’Dün itibariyle İl Spor Merkezlerimizdeki antrenmanlarımızı tamamladık. Bazı branşlarda antrenmanlar biterken, özellikle talebin yoğun olduğu branşlarda çalışmalar kurban bayramı sonrasında da devam edecek. Yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde süren İl Spor Merkezlerimize olan ilgiden çok memnunuz. Bazı branşlarımızda öğrenci sayılarımız 200’ün üzerine çıktı. İl Spor Merkezleri sonrasında gençlerimiz istedikleri branşlarda antrenmanlara devam edebilirler. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimize ve spor yapacak herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır’’ dedi.