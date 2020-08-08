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Antrenmanlar başladı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Basketbol kursu kaldığı yerden başladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:03
Antrenmanlar başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 tedbirleri kapsamında Spor Salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte iptal edilen basketbol antrenmanları Rıza Kayaalp Spor Salonunda başladı. Normalleşme süreci ile birlikte kısmen açılan ve sadece faal lisanslı sporculara hizmet veren Spor Salonları kapılarını vatandaşlara da açmaya başladı. İptal edilen basketbol antrenmanları da Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörlerinden Durak Tekgül gözetiminde Korona Virüs tedbirleri gözetilerek başladı. 

Anahtar Kelimeler:
Antrenmanlar Başladı
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