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Antrenmanlar başladı

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hafta sonları tekvando antrenmanlarına da başlanıldı.

09 Mart 2021 Salı 00:06
Antrenmanlar başladı

Covit-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hafta sonları da tekvando grup kursları açılarak gençler antrenmanlara başladı. Sorgun İlçe Müdürlüğünün hafta sonu gerçekleştirilen tekvando antrenmanları, covid-19 tedbirleri gözetilerek antrenör Yunus Türk gözetiminde açıldı. Hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte hafta sonu tekvando grup antrenmanlarına isteyen herkesi gelebileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Antrenmanlar Başladı
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