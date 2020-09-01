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Antrenmanda büyük zaferi kutladılar

YOZGATLI eski futbolculardan İlhan Özbay tarafından açılan futbol akademisinde önceki gün yapılan antrenman öncesinde sporcular ve antrenörler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladılar.

01 Eylül 2020 Salı 00:19
Antrenmanda büyük zaferi kutladılar

Spor Vadisinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bayrak açan sporcular istiklal marşımızı okuyup ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ diye tezahüratta bulundular. İlhan Özbay Spor Kulübü Başkanı Yozgatlı eski futbolcu İlhan Özbay, ‘’Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Ne Mutlu Türk'üm diyene’’ dedi. 

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Antrenmanda Büyük Zaferi Kutladılar
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