ANTRENMAN YAPTILAR

Bozok stadında Trabzon bölgeselinde Osman Davulcu, Esma Aydınlı, Samet Yurt, İrfan Çağrı Baş hakem triyosunun yöneteceği müsabaka Belen Belediyespor yöneticilerinin olmamasından dolayı oynanamadı. Belen Belediyespor yöneticisinin gelmesini maçın başla saatine kadar bekleyen müsabakanın orta hakemi Osman Davulcu, Belen Belediyespor yöneticilerinin gelmemesi neticesinde de maçı iptal ettiğini açıkladı. Müsabakayı iptal ettikten sonra sahaya gelen hakemler, futbolcuları kontrol ettikten sonra tekrar soyunma odasına gittiler. Maçın iptal edilmesinin ardından Yozgatsporlu oyuncular ile Belen Belediyesporlu oyuncular antrenman maçı yaptı. Müsabakayı ise Yozgatspor kaleci Antrenörü Feriz Özinan yönetti.