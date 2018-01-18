Antrenman sonrası tatlı

Kırmızı siyahlı renklere gönül veren bir taraftar Yozgatspor’un önceki günkü antrenmanını izledi.
Antrenman sonrasında da futbolculara tatlı ikram etti.
Tatlı ikramının kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getiren futbolcular, bu tip ufak jestlerin her zaman kendilerini mutlu ettiğini söylediler.
Kırmızı siyahlı renklere gönül veren bir taraftar Yozgatspor’un önceki günkü antrenmanını izledi.
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