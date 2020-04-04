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ANTRENMAN FAYDALI OLMALIDIR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, ‘Futbolda Telekonferans Antrenmanı Ne Kadar Yararlı?’ sorusuna, futbolcuların şu dönemde ne yapmaları gerektiği konularına anlatarak, yanıt verdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:18
ANTRENMAN FAYDALI OLMALIDIR

Gümüşdağ, Viralspor adlı internet sitesinde Orhan Karadağ’ın sorularını yanıtladı. Haberde, henüz çaresi olmayan Korona Virüs isimli virüs nedeniyle spor karşılaşmalarının ne zaman başlayabileceği belirsizken, sporcular da hazırlıklarını evlerinde sürdürmeye gayret ettiklerine dikkat çekildi. Spor kamuoyunda son günlerde en çok duyulan cümlenin ise ‘Çalışmalarımızı telekonferans yöntemiyle sürdürüyoruz’ şeklinde olduğuna dikkat çeken Viralspor, üst düzey sporcularda uzaktan-telekonferans antrenman ne kadar fayda sağlar, ne kadar gerçekçi? sorusuna yanıt bulmak için, ülkemizde başta Süper Lig ekibi Gençlerbirliği olmak üzere çeşitli kategorilerde çok sayıda kulüpte teknik direktörlük yapmış, uzmanlık alanları, ‘Antrenman ve Hareket Bilimleri, Egzersiz Fizyolojisi, Spor Sakatlıkları, Psiko-sosyal Alanlar, Beden Eğitimi Spor, Futbol Eğitimi’ olan, Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ‘ın görüşlerine baş vurdu. Haberde, ‘Telekonferans nedir?’ sorusunun yanıtı, ‘Telekonferans veya teleseminer birbirinden uzak ama telekominasyon sistemi ile bağlantılı bir kaç kişi ile sesli/görüntülü araçlar arasında canlı bilgi alış verişi ve kitle ifadesidir’ denildi. Telekominasyon sistemi telefon, bilgisayar, radyo ve televizyon gibi bir veya daha fazla araçla ses, video ve veri servislerini kullanarak sağlanan bilgi alışverişi olduğunun altı çizilerek, ‘Telekonferans, oyuncuların ortak antrenman yapmaları için güzel bir yöntem ancak çok etkili olduğu söylenemez sadece bu olağanüstü durumda kullanabileceğimiz bir uygulama olarak görünmektedir. Ülkemizde de şu sıralar covid-19 virüsü sebebiyle bu yönteme başvuran pek çok futbol takımı mevcuttur. Teknolojinin futbol branşına katkıları tartışılmaz fakat, şu da bir gerçek ki futbol branşı fiziksel bir takım sporu ve futbolcuların birbiriyle uyum içinde çalışması gereken bir spor dalıdır. Bu bağlamda telekonferans yönteminin tamamen etkili olup olmayacağı konusu sporcunun uygulama biçimine bağlıdır. Teorik anlamda katkı sağlayacağı kesindir ama uygulamada kontrol edilemez ise sağlayacağı katkılar azalacaktır’ denildi. Gümüşdağ, bireysel veya teknolojik imkanlarla uzaktan yapılan antrenmanların hiçbir zaman takımla birlikte yapılan antrenmanlar gibi fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Gümüşdağ, ‘’Ancak, bireysel veya uzaktan telekonferansla yapılan antrenmanlara mecbur kalınmışsa da, bunu da en verimli biçimde değerlendirmek gerekir. Üst düzey sporcu, yapılan antrenmanın yarışmalarda başarının en önemli anahtarı olduğunu bilir ve ona göre de antrenman yapar. Burada önemli olan antrenmanın uzaktan talimatla yapılmasından ziyade, yapılan antrenmanın sporcuya sağlayacağı katkılardır. Bireysel veya telekonferansla antrenman yapmak zorunda olan sporcunun, en azından formunu koruması ve zinde kalması için, kendi kendinin antrenörü olup, antrenmanını ciddiyetle yapması beklenir. Sonuç olarak, eğer sporcu bireysel ya da telekonferansla antrenman yapmak zorunda kalmış ise, en azından mevcut formunu korumaya çalışarak kendisini hazır tutmasında fayda vardır diyebiliriz’’ diye konuştu.

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