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Antep müsabakası iptal

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımının Pazar günü deplasmanda Gaziantep Hentbolspor ile oynayacağı müsabaka iptal oldu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:32
Antep müsabakası iptal

Türkiye Hentbol Federasyon’una Gaziantep Hentbolspor takımının müsabakaya çıkmayacağını bildirdiğini söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, Pazar günü oynamak istedikleri müsabakanın iptal olduğunu, bu müsabakayı hükmen kazandıklarını belirtti. Ligin ilk devresinde konuk ettikleri Gaziantep Hentbolspor takımını farklı bir şekilde yendiklerini hatırlatan Salep, ‘’İkinci müsabakayı da oynamak istiyorduk. Ancak rakibimiz sahaya çıkmama kararı alınca Federasyon tarafından bu müsabaka iptal edildi. Şimdi ligin ikinci yarısının ikinci haftasında kendi sahamızda Adana temsilcisi Sarıçam Belediyespor ile oynayacağımızı müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. 20 Şubat tarihinde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabakadan da galibiyet bekliyoruz. Bu hafta Gazianten Hentbolspor ile oynamamız gereken müsabakanın iptal edilmesine rağmen oyuncularıma izin vermedik ve yoğun bir kamp programına dahil ettik. Çünkü gruptan lider olarak çıktıktan sonra Play-Off müsabakaları çok daha zor geçecek. Biz şimdiden Play-Off müsabakalarının hazırlıklarına başladık. İşi sıkı tutuyoruz ve grubumuzu namağlup olarak zirvede tamamlayıp Play-Off müsabakalarına katılmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

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