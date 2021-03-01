Anlamlı ziyaret

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Celal Aral, sıcak bir ortamda geçen ziyaretinde Kongre Üyesi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a üyelik kartı ile isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını takdim etti. Northtech Elektronik Mühendislik şirketi sahibi hemşehrimiz Celal Aral, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu yatırımla demiryolları, karayolları, limanlar, hava meydanları için ileri teknoloji ürünleri olan elektrikli sinyalizasyon, güvenlik, trafik kontrol ekipmanlarının imalatını yapmaya başladı.