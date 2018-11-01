Ankara’ya bileniyorlar

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, lige verilen iki haftalık arayı iyi değerlendirdiklerini ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Pazar günü ligdeki en zor müsabakalarından biri olan Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacaklarını hatırlatan Çelik, ‘’Bizim gibi ligde mağlubiyeti bulunmayan ve 8 puanla zirvenin ortağı olan Ankara Hentbol İhtisas takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Bu zorlu müsabakayı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden olan Ankara Hentbol İhtisas takımını yenmemiz durumunda altında değerinde 2 puan kazanacağız’’ dedi.