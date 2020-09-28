Ankaragücü’ne Yozgatspor forması

Sarı lacivertli ekip Sivasspor ile Sivas’ta oynayacağı maç öncesinde Yönetim kurulu Yozgat’ta Galata Çamlık Otel’de Mehmet Yemenoğlu’nun misafiri oldular. Bir dönem Yozgatspor Kulüp Başkanlığına ‘da aday olan Mehmet Yemenoğlu, konuk ettiği Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu üyesi Faruk Koca ve Ankara'da ikamet eden hemşehrimiz Ankaragücü yöneticisi Mustafa Başer’e Yozgatspor formasını hediye etti. Ankaragücü yöneticileri ise Yemenoğlu’na Ankaragücü forması hediye ederek karşılıklı başarı dileklerinde bulundular.