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Ankara’da nöbet tuttular

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü ve sporcuları Ankara’da nöbet tuttu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:35
Ankara’da nöbet tuttular

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün dördüncü yılında çeşitli etkinlikler düzenlenirken tüm Türkiye sabaha kadar da demokrasi nöbeti tuttu. Hain saldırının yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde tutulan demokrasi nöbetine Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün ve öğrencileri Necip Elmalı, Selin Hanife Gül de katıldı. Sabaha kadar hail saldırının yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde nöbet tutan Yozgatlı sporcular nöbet sonrasında Yozgat’a döndüler. 

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Ankara’da Nöbet Tuttular
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