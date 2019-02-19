ANKARA MAÇI GERiDE KALDI

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde haftayı bir puanla kapatan Yozgat Bozokspor, şampiyonluk yolunda inancını koruyor. Zorlu Ankara deplasmanında bir puan çıkaran kırmızı siyahlı ekipte moraller oldukça yüksek. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Ankara deplasmanının zor geçeceğinin bilincinde olduklarını söyledi. Müsabakanın seyir zevki verdiğini dile getiren Doğan, sezon sonunda liderlik koltuğunda oturan takımın kendileri olacağını kaydetti. Ankara deplasmanında son dakikaya 6 farkla geriden girmelerine rağmen müsabakada galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Doğan, oyuncuların iyi mücadele ettiğini aktardı. Ankara Hentbol İhtisas müsabakasının geride kaldığına belirten Doğan, Cumartesi günü karşılaşacakları Amasya 1957 Suluova maçını kazanarak yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.