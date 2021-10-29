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Ankara DSİ’nin taktiği hazır

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Ankara DSİspor ile oynayacağı müsabakanın taktik çalışmasını yaptı.

29 Ekim 2021 Cuma 00:46
Ankara DSİ’nin taktiği hazır

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çift kale maç yapan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk haftasında güçlü rakibini yenmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, Pazar günü deplasmanda Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan üç puan ile ayrılacaklarına inandığını dile getiren Dündar, ‘’Pazar günü deplasmanda oynayacağımız müsabakanın taktiğini dün yaptığımız çift kale antrenman ile çalıştık. Rakibimiz güçlü ancak biz de onu yenebilecek güce sahibiz. Pazar günü oyuncularım sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak sahadan üç puan ile ayrılacaklardır. Yozgatspor’a, Yozgat’a ve taraftarlarımıza yakışır bir oyunu sahaya yansıtacağız ve sahadan istediğimiz alarak Yozgat’a döneceğiz’’ dedi. 

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