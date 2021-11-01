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Ankara DSi maçı tatil edildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’un deplasmanda Ankara DSİspor ile oynaması gereken müsabaka hakem tarafından tatil edildi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
Ankara DSi maçı tatil edildi

Dün Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadında Ankara DSİspor ile Yozgatspor arasında oynanması gereken müsabakanın güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması gerekçesi ile tatil edildiği öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yeterli güvenlik önlemi almadığını gerekçe gösteren müsabaka hakemi Tolga Tuna, gerekli görüşmelerini yaptıktan sonra maçı tatil ettiğini açıkladı. Müsabakanın Futbol Disiplin Kuruna sevk edileceği ve disiplin kurulundan çıkacak olan karar neticesinde müsabakanın akıbetinin belli olacağı bildirildi. 

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