Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109458
ALTIN
145.428
DOLAR
3.4050
STERLİN
4.4858
EURO
4.0755

Ankara'dan destek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor'un Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda karşı karşıya geldiği Çorum Belediyespor müsabakasında Ankara'dan Yozgat'a gelen Ankara Tayfa taraftar grubu takımlarını bu önemli müsabakada yalnız bırakmadılar.

Ankara'dan destek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor'un Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda karşı karşıya geldiği Çorum Belediyespor müsabakasında Ankara'dan Yozgat'a gelen Ankara Tayfa taraftar grubu takımlarını bu önemli müsabakada yalnız bırakmadılar.

11 Eylül 2017 Pazartesi 20:10
46 Okunma
Ankara'dan destek

Kırmızı siyahlı ekibin Ankara ve civarındaki bütün deplasmanlarına giden, takımlarına tribünden destek olan Ankara Tayfa taraftar grubu bu sene de kırmızı siyahlı ekibin kendi sahasında oynadığı ilk resmi müsabaka olan Çorum Belediyespor maçında da takımlarını yalnız bırakmadılar. Tribündekki yerlerini alan Ankara Tayfa ekibi, takımlarına doksan dakika boyunca destek verdiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
iki farklı Yozgatspor: 2-1
iki farklı Yozgatspor: 2-1
Yemenoğlu Bozokspor birlikteliği
Yemenoğlu Bozokspor birlikteliği
Yozgatspor’da yaprak dökümü!
Yozgatspor’da yaprak dökümü!
Artık Jandarma'da statta
Artık Jandarma'da statta
BiRLEŞEREK GÜÇLENDiLER
BiRLEŞEREK GÜÇLENDiLER
Şefaatli kaldığı yerden
Şefaatli kaldığı yerden
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim