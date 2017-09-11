Ankara'dan destek

Kırmızı siyahlı ekibin Ankara ve civarındaki bütün deplasmanlarına giden, takımlarına tribünden destek olan Ankara Tayfa taraftar grubu bu sene de kırmızı siyahlı ekibin kendi sahasında oynadığı ilk resmi müsabaka olan Çorum Belediyespor maçında da takımlarını yalnız bırakmadılar. Tribündekki yerlerini alan Ankara Tayfa ekibi, takımlarına doksan dakika boyunca destek verdiler.