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-ANALİG’e iddialı hazırlanıyoruz

YOZGAT’a düzenlenecek olan ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarına hazırlanan Yozgat kız ve erkek takımının hedefi şampiyonluk.

-ANALİG’e iddialı hazırlanıyoruz

YOZGAT’a düzenlenecek olan ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarına hazırlanan Yozgat kız ve erkek takımının hedefi şampiyonluk.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-ANALİG’e iddialı hazırlanıyoruz

Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ANALİG Hentbol İç Anadolu grup müsabakalarına iyi hazırlandıklarını söyledi. Hem erkek hem de kız takımı ile ANALİG’e katılacaklarının altını çizen Atmaca, ‘’Bu müsabakalar için çok çalışıyoruz. Hedefimiz ilimizin ev sahipliğinde saha ve seyirci avantajımızı kullanarak şampiyonluk turu atmak. Bunu başaracak güce sahibiz. Hem kız takımımız, hem de erkek takımımız Türkiye çapında ANALİG’de dereceye girecek düzeyde. Ben oyuncularıma güveniyorum bizim dışımızda turnuvaya katılacak olan 10 ilin arasından sıyrılarak Yozgat’ta İç Anadolu grubundan şampiyon olarak çıkacağız’’ dedi.

22-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarında çok güçlü ekiplerin mücadele edeceğine vurgu yapan Atmaca, ‘’Kayseri, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Ankara ekiplerinin hem kız hem de erkek takımları ile mücadele edeceğiz. Bu çok zor gözüken gruptan çıkarak Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakalarına katılmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

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