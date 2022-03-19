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ANALiG’de Yozgat farkı

Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi’ne Yozgat’ı temsilen katılan kız futbol takımı tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:34
ANALiG’de Yozgat farkı

Yozgat il karması olarak katıldıkları turnuvada gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat kız futbol takımı bulunduğu grubu zirvede tamamladı. Bir süt tura yükselme hakkı elde eden Yozgatlı kız futbolcuların hedefi ise Türkiye şampiyonluğu. Sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG’de mücadele eden Yozgat Kız Futbol takımı sporcuları oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında bulundukları grubu lider bitirdikleri için mutla olduklarını söylediler. Müsabakalarda gidebildikleri kadar üst noktalara gitmeye çalışacaklarını dile getiren sporcular Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine eklediler. 

Son Güncelleme: 18.03.2022 18:36
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