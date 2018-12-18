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ANALİG tamamlandı

YOZGAT’ın Ev Sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Lig’i ANALİG Grup müsabakaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

ANALİG tamamlandı

YOZGAT’ın Ev Sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Lig’i ANALİG Grup müsabakaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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ANALİG tamamlandı

Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve yetenekli sporcuların Türk Sporuna kazandırılması, spor alt yapısının oluşturulması, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edebilecek düzeyde gençlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan ANALİG Yozgat’ta oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Voleybol grup müsabakalarında Erkeklerde, Kırşehir, Kayseri ve Sivas, kızlarda ise Nevşehir, Kayseri ve Konya illeri kendi gruplarını birinci olarak tamamladılar.  Dereceye giren bu takımlar, ikinci tur müsabakalarında kendi illerini temsil etmeye hak kazandılar. 

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