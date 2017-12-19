-ANALİG müsabakaları Yozgat’ta

Aralarında Yozgat’ın da yer aldığı 11 ilin kız ve erkek takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan ANALİG müsabakalarında dereceye giren takımlar çeyrek final oynayacak.

11 ilin iki grupta mücadele edeceği ANALİG Hentbol İç Anadolu grup müsabakalarına Yozgat ile birlikte Kayseri, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Ankara takımları katılacak. Toplam 352 sporcunun mücadele vereceği ANALİG Hentbol İç Anadolu grup müsabakalarında kız ve erkeklerde toplam 24 takım dereceye girmek için yarışacak.