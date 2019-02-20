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ANADOLU’NUN iLK TAKIMI

TARİHİ bir öneme sahip olan Yozgat Lisesi öğrencilerinin 1914 yılında Çanakkale savaşına gönüllü olarak katılıp, şehit olmaları nedeniyle okul bünyesinde 1910 yılında kurulan Anadolu’nun ilk futbol takımlarından olan ‘Yozgat Mektebi Sultani’ takımının da faaliyetlerini durdurduğu belirtilerek, okula ‘Şeref Madalyası’ verilmesi için kampanya başlatıldı.

ANADOLU’NUN iLK TAKIMI

TARİHİ bir öneme sahip olan Yozgat Lisesi öğrencilerinin 1914 yılında Çanakkale savaşına gönüllü olarak katılıp, şehit olmaları nedeniyle okul bünyesinde 1910 yılında kurulan Anadolu’nun ilk futbol takımlarından olan ‘Yozgat Mektebi Sultani’ takımının da faaliyetlerini durdurduğu belirtilerek, okula ‘Şeref Madalyası’ verilmesi için kampanya başlatıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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ANADOLU’NUN iLK TAKIMI

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Süper Lig'de mücadele veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarından sonra Yozgat'ta Yozgat Lisesi bünyesinde futbol takımının kurulduğunu belgeleriyle ortaya koydu. Karaca, 1897 yılında İzmir’de İstanbul karmasıyla yapılan futbol müsabakasının Anadolu topraklarında yapılan ilk futbol maçı olarak tarihe geçtiğini hatırlatarak, ''Göze hoş gelen bu spor dalı, önce İstanbul’da BJK kulübünün 1903 yılında kurulmasına vesile olmuş, peşinden 1905 yılında Galatasaray, 1907 yılında da Fenerbahçe kulüplerinin kurulmasıyla sektör oluşturmuştur. Daha çok liseli gençler tarafından benimsenen bu spor ateşi yine liseliler tarafından kulüpleştirilmiştir'' dedi.
Karaca, Balkan Savaşında babaları şehit düşen subay çocuklarının Yozgat Sultanisinde parasız yatılı olarak okutulduğunu da aktardı. Karaca, araştırmasında elde ettiği belgelere dayanarak, futbol ateşinin Anadolu’ya bu kadar hızlı yayılmasında 1910 yılında kurulan Yozgat Sultani Futbol takımının katkısının büyük olduğuna da dikkat çekti. Karaca, Orta Anadolu Bölgesi’nde açılan ilk Mekteplerden birisi olan, bölgedeki illerden öğrenci kabul edip, ülke yönetiminde söz sahibi olan birçok ismin yetişmesine vesile olan, Çanakkale Savaşı’na öğrencilerinin gönüllü olarak katılmasıyla da destan yazan Yozgat Lisesi’ne ‘Şeref Madalyası’ verilmesi için başlattıkları imza kampanyasına tarihi lise binasında eğitim gören öğrencilerle start verdiklerini, kampanyanın 4 gün boyunca şehrin muhtelif yerlerinde açacakları stantlarda devam edeceğini bildirdi. 
 

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