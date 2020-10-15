Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1189
ALTIN
482.527
DOLAR
7.9052
STERLİN
10.3082
EURO
9.2865

Anadolu Masterler toplantısı yapıldı

YOZGATSPOR Masterler takımının da yer aldığı Anadolu Masterler Ligi’nin başlangıç tarihi, takımların ve kuralların belirlendiği toplantı Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından Aksaray’da gerçekleştirildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:22
Anadolu Masterler toplantısı yapıldı

Toplantıya Yozgat’ı temsilen katılan Yozgatspor Masterler Takımı Başkanı Feridun Karakoç, Aksaray ilinde yapılan toplantıda bir çok karar aldıklarını söyledi. 2020-2021 sezonu için katılımı onaylanan 18 takım lige katılmasına,  katılımcı takımların 6’şarlı 3 grupta mücadele etmesine karar verildiğini belirten Karakoç, ‘’2020-2021 Sezonunda Gruplardan çıkacak takımların ve bu takımlar ile oynanacak finallerin lig başlamadan ileri ki bir tarihte belirlenmesine karar verildi. 2020-2021 sezonunun 14-15 Kasım 2020 tarihinde başlamasına, fikstürün UVMK’nın Antalya Cumhuriyet kupası organizasyonunda bağlı tüm federasyon ligleri ile birlikte çekilmesine, ayrıca 1983 doğumlu 2 kişi esame listesine yazılmasına sahada 1983 doğumlu 1 kişi olması kararlaştırıldı. Ayrıca alınan karaların uygulanması, Devletin pandemi sürecine ilişkin alacağı kararlara uygun olarak yürütülmesine karar verildi’’ dedi. Karakoç,  ayrıca ‘’Ev sahipliği yapan Hasandağ Masterler takımından Alparslan kardeşime teşekkürlerimi sunarım. İyi ve sağlıklı bir sezon geçmesini diliyorum’’ diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Masterler Toplantısı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Taktir Topluyor
Zeynep Taktir Topluyor
YOZGATSPOR ÇOK MUTLU
YOZGATSPOR ÇOK MUTLU
Taraftar engel tanımıyor
Taraftar engel tanımıyor
Sorgun tat vermiyor
Sorgun tat vermiyor
Motorculardan ziyaret
Motorculardan ziyaret
YOZGATSPOR MORAL BULDU
YOZGATSPOR MORAL BULDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim