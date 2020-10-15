Anadolu Masterler toplantısı yapıldı

Toplantıya Yozgat’ı temsilen katılan Yozgatspor Masterler Takımı Başkanı Feridun Karakoç, Aksaray ilinde yapılan toplantıda bir çok karar aldıklarını söyledi. 2020-2021 sezonu için katılımı onaylanan 18 takım lige katılmasına, katılımcı takımların 6’şarlı 3 grupta mücadele etmesine karar verildiğini belirten Karakoç, ‘’2020-2021 Sezonunda Gruplardan çıkacak takımların ve bu takımlar ile oynanacak finallerin lig başlamadan ileri ki bir tarihte belirlenmesine karar verildi. 2020-2021 sezonunun 14-15 Kasım 2020 tarihinde başlamasına, fikstürün UVMK’nın Antalya Cumhuriyet kupası organizasyonunda bağlı tüm federasyon ligleri ile birlikte çekilmesine, ayrıca 1983 doğumlu 2 kişi esame listesine yazılmasına sahada 1983 doğumlu 1 kişi olması kararlaştırıldı. Ayrıca alınan karaların uygulanması, Devletin pandemi sürecine ilişkin alacağı kararlara uygun olarak yürütülmesine karar verildi’’ dedi. Karakoç, ayrıca ‘’Ev sahipliği yapan Hasandağ Masterler takımından Alparslan kardeşime teşekkürlerimi sunarım. İyi ve sağlıklı bir sezon geçmesini diliyorum’’ diye konuştu.