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Anadolu Lisesi Şampiyon

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol turnuvasında Anadolu Lisesi takımı rakiplerini geride bırakarak, şampiyonluk turunu attı.

Anadolu Lisesi Şampiyon

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol turnuvasında Anadolu Lisesi takımı rakiplerini geride bırakarak, şampiyonluk turunu attı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Anadolu Lisesi Şampiyon

16 takımın katılımı ile 4 grupta oynanan müsabakalarda gruplarında birinci olan takımlar final grubunda mücadele verdi.
A Grubunda; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yukarısarıkaya Ortaokulu, Devlet Hastanesi, Sarıkaya Belediyesi takımlarını geride bıraktı.
B Grubunda; Sarıkaya Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İş Bankası takımlarını eledi.
C Grubunda; Şehit Metin Arslan İlkokulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sarıkaya Adliyesi, Toplum Sağlığı Merkezi takımlarını geçti.
D Grubunda; Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Karayakup İH Ortaokulu, Sarıkaya Kaymakamlığı takımlarını yenerek final grubunda mücadele verdi.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Sarıkaya Anadolu Lisesi takımı şampiyonluk turunu attı.  Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu ikinci, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi üçüncü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu da dördüncülükle yetindi.

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