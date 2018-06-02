Amigo Şahan ‘sahiplenin’ dedi

Yozgatspor camiasında Amigo Şahan olarak bilinen, siyah kırmızı renklere aşık bir isim olarak tanınan Şahan Budak, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile ayaküstü yaptığı görüşmede, Yozgatspor’a sahip çıkılmasını istedi. Başkan Arslan’a kulübün ortada kalmaması gerektiğini hatırlatan Amigo Şahan “Takımı sahiplenin, ortada bırakmayın. Gerekirse şehrin valisiyle, protokolüyle görüşün ve Yozgatspor’a sahip çıkın, bir şeyler yapın, böyle kalmaz bu takım başkanım” dedi.

Başkan Arslan ise Yozgatspor’a sahip çıktıklarını hatırlatarak takımı almak isteyen, uygun şartı taşıyanlara takımı devredebileceklerini de söyledi.

