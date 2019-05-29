Amcaya forma...

YOZGATSPOR’un seyircisiz oynama cezası aldığı bir müsabakada takımını stat dışında taşların üstüne çıkarak sahayı gören bir aralıktan müsabakayı izleyen amcaya şampiyonluk sonrasında Ankara Tayfa taraftar grubu tarafından Yozgatspor forması hediye edildi. TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor’un seyircisiz oynama cezası aldığı müsabakayı stat dışında izleyen ve sosyal medyada da geniş yer bulan amcaya Ankara Tayfa taraftar grubu forma ve atkı hediye etti.