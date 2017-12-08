-Amatörün imparatoru

Söylenen eski şarkılara eşlik eden, bir arada mikrofonu eline alıp şarkı söyleyen Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarayspor’un başkanı Kamil Kılıçaslan’ı futbolcular da ayakta alkışladı.
08 Aralık 2017 Cuma 07:00
6 Okunma
YILLARDIR Yozgat sporunun içinde yer alan ömrünü Yozgat amatör futboluna adayan ve imparator lakaplı Kamil Kılıçaslan, önceki gün Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Yozgatspor’a moral gecesinde kemanı görünce adeta kendinden geçti.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol