Amatörün heyecanı

A Grubunda müsabakaların 4'üncü haftasının geride kaldığını, bu hafta beşinci hafta müsabakalarının oynanacağını bildiren Karakoç, ''A Grubunda daha önce dilekçeyle başvuruda bulunup, lig müsabakalarına katılmayacağını bildiren Yemenoğlu Yozgatspor, ilk ilik maçına çıkmaması nedeniyle ligden ihraç edilerek, bir alt kümeye düşürülmüştür. Karar Federasyon tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe konulacak. Yemenoğlu Bozokspor'un tüm rakiplerine 3'er puan verilirken, ikinci yarı müsabakalarına dahil edilip, edilmeyeceği konusu federasyonun talimatına göre değerlendirilecektir'' dedi.

Karakoç, B Grubunda müsabakaların bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacağını ifade etti. Karakoç, ''B Grubunda müsabakalar bu hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig mücadelesi aynı tarihlerde tamamlanıp, gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar kendi aralarında oynayacakları çift devreli lig usulü play-off müsabakaları sonunda ilk sırada yer alan takım lig şampiyonu olarak ilan edilecektir'' şeklinde konuştu.

Futbol İl Temsilcisi Karakoç, Yemenoğlu Bozokspor'un ligden çekilmesi nedeniyle A Grubundan düşen takımın belli olduğunu, B Grubunda ise son sırayı alacak takımın bir alt kümeye düşürüleceğini, ligde averaj uygulanmasının olmadığını sözlerine ekledi.