Amatörün emektarı Kamil amca

Yozgat’ta Yolspor, Yerköy Esnafspor, Bozokspor gibi bir çok kulüpte top koşturan ve kaptanlıklar yapan İmparatör lakaplı Kamil Kılıçaslan ömrünün 50 yılını Yozgat Amatör futboluna verdi. 1989 yılında kurduğu Sarayspor ile bir çok başarıların altına imza atan Kılıçaslan, 29 yıldır Sarayspor’un Kulüp Başkanlığını yapıyor. Sarayspor ile özdeşleşen Kamil Kılıçaslan, Yozgat’ın Saray köyünde de kendi adını taşıyan tane futbol sahası bulunuyor. Saraylı gençlerin futbol oynama şansı yakaladığı bu saha ise Saray köyünün belde statüsünden köy statüsüne alınması sonrasında atıl durumda kaldı. Futbolun kendisinin hayatı olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Kamil Kılıçaslan, ‘’Ömrüm Yozgat’ta amatör futbol kulüplerinde geçti. Bir çok takımda top koştururken, bazılarının da kaptanlıklarını yaptım. Daha sonra futbol hayatımı tamamladıktan sonra kurduğum Sarayspor ile 29 yıldır Amatör Kümeye ve gençlere hizmet etmeye çalışıyorum. Benim ömrün, hayatım, her şeyim amatör futboldur’’ dedi.