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Amatörlerde heyecan başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig'inde mücadele verecek olan takımlar, sezon öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluk turunu atan Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Lige dönebilmenin hesaplarıyla, bu sezon yine şampiyonluk turunu atmak istiyor.

Amatörlerde heyecan başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig'inde mücadele verecek olan takımlar, sezon öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluk turunu atan Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Lige dönebilmenin hesaplarıyla, bu sezon yine şampiyonluk turunu atmak istiyor.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:05
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Amatörlerde heyecan başlıyor

Sorgun Belediyespor, antrenmanlarını sürdürürken, hazırlık maçlarını ise Bölgesel Amatör Ligi'ndeki takımlarla yapmayı tercih etti. 
Ligin iddialı takımlarından Sarıkaya Belediyespor, Boğazlıyan temsilcilerinden Sağlıkspor ile hazırlık maçı oynadı. Sarıkya ilçe sahasında oynanan hazırlık maçında her iki takımda eksikliklerini görüp, giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Bu sezon ligin iddialı ekiplerinden Yerköyspor ise Çamlıkspor'u ağırladı. Yerköy İlçe Stadından oynanan karşılaşmada dostluk kazandı. Yerköyspor ve Çamlıkspor ortaya kzoydukları performans ile lig öncesinde tam hazır olmadıkları izlenimi verdi. Her iki takımın teknik heyeti, takımda gördükleri eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için çalışıyorlar.
Ligde bu sezon Yemenoğlu Yozgatspor, Şefaatli Belediyespor ismiyle, Bozokspor da Yemenoğlu Bozokspor ismiyle lig mücadesini sürdürecek. Her iki takımda resmi işlemlerini tamamlayarak, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na teslim etti. Kulüplerin isim değişikliğinin hafta sonuna kadar onaylanması bekleniyor. Her iki takımda hazırlıklarını sürdürüyor.

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