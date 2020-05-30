Amatörler toplanıyor

Pandemi nedeniyle ertelenen ligler hakkında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından alınan kararlar Yozgat Amatör liglerinde mücadele eden takım yöneticilerine iletilecek. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Korona Virüs tedbirleri kapsamında alt yapı liglerinin iptal edildiğini üst liglerin ise ertelendiğini hatırlattı. Bektaş, halen devam eden pandemi tedbirleri nedeniyle Konfederasyonlarının bu yıl devam ederken ertelenen müsabakalar hakkında kararını aldığını söyleyen Bektaş, ‘’Bugün birinci ve ikinci amatör küme futbol liginde mücadele eden takımlarımızın yöneticileri ile bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda Konfederasyonumuzun aldığı kararları kulüp yöneticilerine ileteceğiz. Alınan kararlar doğrultusunda da kulüp yöneticileri ile görüşüp Konfederasyonun aldığı karar kulüp yöneticilerine tebliği edilip, il tertip komitesince alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyon Amatör İşler Kuruluna karar verilmesi üzere gönderilecektir ’’ dedi.