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Amatörler kıran kırana

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda Play-Off yarışı veren takımlar yarıştan kopmamak için var güçleri ile mücadele ediyorlar.

Amatörler kıran kırana

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda Play-Off yarışı veren takımlar yarıştan kopmamak için var güçleri ile mücadele ediyorlar.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Amatörler kıran kırana

A Grubunde lider Çayıralan Esnafspor en takipçisi Çekerek Belediyespor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederken, Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor konuk ettiği Çamlıkspor 2-0, bir başka Play-Off mücadelesi veren Akdağmadenispor ise Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Şefaatlispor’u 8-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Sarıkaya temsilcisi aldığı bu galibiyet ile Play-Off umutlarını bir sonraki haftaya taşımış oldu. Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda karşılaştığı Sorgun Gençlikspor’u 2-0 yenerken, Yerköyspor ise deplasmanda Sarayspor’u son dakikada attığı penaltı golü ile 3-2 mağlup ederek Play-Off şansını sürdürdü. 

Anahtar Kelimeler:
Amatörler Kıran Kırana
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