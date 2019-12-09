Amatörler kıran kırana

A Grubunde lider Çayıralan Esnafspor en takipçisi Çekerek Belediyespor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederken, Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor konuk ettiği Çamlıkspor 2-0, bir başka Play-Off mücadelesi veren Akdağmadenispor ise Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Şefaatlispor’u 8-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Sarıkaya temsilcisi aldığı bu galibiyet ile Play-Off umutlarını bir sonraki haftaya taşımış oldu. Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda karşılaştığı Sorgun Gençlikspor’u 2-0 yenerken, Yerköyspor ise deplasmanda Sarayspor’u son dakikada attığı penaltı golü ile 3-2 mağlup ederek Play-Off şansını sürdürdü.