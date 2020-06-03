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Amatörler karar aşamasında

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, kulüp yöneticileriyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak toplandı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:27
Amatörler karar aşamasında

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımların yöneticilerini toplayarak bilgilendirme yaptı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında ertelenen liglerin ardından alınan kararları kulüp yöneticilerine bildiren Bektaş, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından gönderilen yazıyı kulüp yöneticilerine tebliğ etti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından gönderilen resmi yazıda, ikinci amatör küme liglerin geri kalan müsabakalarının kesinlikle oynatılmayacağına yer verildi. Müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynatan illerde birinci devre tamamlanmış ise, ligin olduğu gibi tescil edilerek, lig sıralamasına göre bir üst lige yükselme kararı Futbol İl Tertip Komiteleri tarafından verileceğine yer verildi. Play-Off müsabakaları oynanan illerde de Play-off’ların oynatılmayacağı, bir üst lige yükselen takımlar hakkında kararı futbol İl Tertip Komitelerinin vereceği, Tertip Komitesi kararlarının TFF Amatör İşler Müdürlüğü’nün onayından sonra kesinleşeceği kaydedildi.  Büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginin tamamlanabilmesi için oynatılacak müsabakalar bir aksilik veya yeni bir tarih belirlenmesi olmadığı takdirde Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacak ve BAL müsabaka programının biteceği tarihe uygun bir planlama ile tamamlanacak. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL Baraj Müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Amatörler Karar Aşamasında
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