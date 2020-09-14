Amatörler için toplandılar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, TFF Amatör İşler Kurulu, İstanbul'da TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez'in başkanlığında toplandığı belirtildi. Yapılan toplantı sonrasında Başkan Vekili Ali Düşmez açıklamalarda bulundu. Düşmez, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, büyükler ve gençler kategorilerinde yerel amatör ligler için toplandıklarını söyledi. Düşmez, ‘’Bu ligler ile ilgili alınan kararlar, ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek olup, resmî açıklama önümüzdeki hafta içinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.