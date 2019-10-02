Amatöre erteleme

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlamasını planladıkları Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni bir hafta erteleyerek 12 Ekim tarihinde başlamasını kararlaştırdıklarını söyledi. Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda mücadele edecek olan takımların sağlık raporlarını ve bazı evraklarını henüz yetiştirememelerinden dolayı ligi bir hafta geç başlatacaklarını vurgulayan Karakoç, ‘’Kulüplerimiz evraklarını en kısa zamanda Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna göndermeleri gerekiyor. Ayrıca 11 Ekim tarihinde transfer sezonu tamamlanacak. Takımlarımızın transferlerini ve evraklarını 11 Ekim tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir’’ dedi.