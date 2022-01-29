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Amatöre erteleme

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelendi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:18
Amatöre erteleme

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, Tüm yurt genelinde yaşanan olumsuz kış şartlarından dolayı, 22-23 Ocak 2022 tarihinde oynanması gerekirken yarıda kalan ve tehir edilen Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakalarının 2-3 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacağını söyledi. Demir, ayrıca 29-30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakaların tamamının bir hafta kaydırılarak 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

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