Amatöre erteleme

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, Tüm yurt genelinde yaşanan olumsuz kış şartlarından dolayı, 22-23 Ocak 2022 tarihinde oynanması gerekirken yarıda kalan ve tehir edilen Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakalarının 2-3 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacağını söyledi. Demir, ayrıca 29-30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakaların tamamının bir hafta kaydırılarak 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacağını duyurdu.