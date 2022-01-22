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Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde 11’inci hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak olan maçlar ile geride kalacak.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:49
Amatöre devam

A grubunda zirve mücadelesi veren Aydıncık Genlikspor bugün Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Sarayspor ile karşı karşıya gelirken, Yozgat İl Özel İdarespor ise yarın Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Çandırspor’u konuk edecek. B grubunda B Grubunda lider Kale Gençlikspor bugün Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da en yakın takipçisi Sarıkaya Belediyespor ile karşı karşıya gelirken Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise bugün Yerköy Stadında saat 13.00’da Sırçalı Belediyespor ile karşılaşacak. Gruptaki diğer müsabakada ise yarın Sorgun İlçe Stadında saat 13.00’da Çiğdemlispor ile Boğazlıyan Şekerspor karşılaşacak. C grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da Paşaköy Gençlikspor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ise yarın Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Çamlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Gençlikspor bugün Sorgun İlçe stadında Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelirken Saraykentspor ise yarın Saraykent ilçe stadında saat 13.00’da Yenifakılı Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. 

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