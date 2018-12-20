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Amatöre Ceza Yağdı

Amatöre Ceza Yağdı

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Amatöre Ceza Yağdı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda ilk yarının son haftasında yarıda kalan iki müsabaka için Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ceza yağdırdı. B Grubunda İlk yarının son haftasında Çiğdemlispor ile Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Sağlıkspor ile Çayıralan Esnafspor müsabakalarından çıkan olaylar nedeniyle hakemler tarafından müsabakalar ertelenmişti.

Önceki gün toplanan Amatör Futbol Disiplin Kurulu 3 takımdan 13 futbolcuya kırmızı kart gösterirken toplam 70 maç ceza verdi. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin B Grubu’nda ilk yarının son haftasında bazı müsabakaların saha içi olayları nedeniyle yarıda kaldığını hatırlattı.

Olaylara karışan takım ve futbolcuların Amatör Futbol Disiplin Kuruluna hakem ve gözlemci raporları ile birlikte sevk edildiğini dile getiren Karakoç, olaylara karışan üç takımın oyuncularına cezalar yağdığını söyledi.

Cezaların dün itibariyle kulüplere tebliğ edildiğini bildiren Karakoç,

‘’Çiğdemlispor Tuzkayaspor müsabakasında çıkan saha olayları sonucunda yapılan Amatör Futbol Disiplin Kurulu değerlendirmesinde Çiğdemlispor’dan 8, Tuzkayaspor’dan ise 4 oyuncu kırmızı kart ile cezalandırıldı. Olayların çıkmasına sebebiyet veren Tuzkayasporlu bir oyuncuya 10 maç ceza verilirken, diğer 11 oyuncuya 5’er maç ceza verildi. Ayrıca Boğazlıyan Sağlıksporlu bir oyuncu da kırmızı kart ile cezalandırılarak 5 maç ceza verildi. Böylece B Grubunda 3 takımdan 13 oyuncuya toplam 70 maç ceza verilmiş oldu. Ayrıca bu iki müsabakanın sonucu ile alakalı olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararını verecek’’ dedi.

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