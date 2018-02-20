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Amatöre ara vermeden

İLK yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile kapanan Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ikinci yarı ara verilmeden bu hafta sonu başlayacak.

Amatöre ara vermeden

İLK yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile kapanan Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ikinci yarı ara verilmeden bu hafta sonu başlayacak.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Amatöre ara vermeden

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında Play-Off grubunda ilk yarının tamamlandığını hatırlattı.
Ligin ikinci yarısının ara verilmeden Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile tekrar başlayacağını söyleyen Karakoç,
‘’Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yozgatspor’un maçlarına göre Play-Off grubunun müsabakalarını ayarladık. Bölgesel Amatör Lig bitmeden bir hafta önce Play-Off müsabakalarımız tamamlanacak ve şampiyon olan takım belli olacak’’ dedi.

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