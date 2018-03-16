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Amatörde üç maç var

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off 9’uncu hafta müsabakaları bu gün ve yarın oynanacak olan üç karşılaşma ile devam edecek.

Amatörde üç maç var

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off 9’uncu hafta müsabakaları bu gün ve yarın oynanacak olan üç karşılaşma ile devam edecek.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Amatörde üç maç var

Bugün Sorgun ilçe stadında saat 15.00’da Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya gelecek bu müsabakada ev sahibi Sorgun Belediyespor bir puan alması durumunda matematiksel olarak ta şampiyonluğunu garantileyecek. Yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Şefaatlispor ile Yemenoğlu Bozokspor karşı karşıya gelirken, haftanın son müsabakasında ise Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da Yozgat Çamlıkspor ile Sarıkaya Belediyespor karşı karşıya gelecek. 

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