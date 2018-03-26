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Amatörde Sorgun zirvede tamamladı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu son hafta müsabakalarında lider Sorgun Belediyespor, deplasmanda Yemenoğlu Yozgatspor’u 4-0 yenerek ligi kayıpsız şampiyon olarak tamamladı.

Amatörde Sorgun zirvede tamamladı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu son hafta müsabakalarında lider Sorgun Belediyespor, deplasmanda Yemenoğlu Yozgatspor’u 4-0 yenerek ligi kayıpsız şampiyon olarak tamamladı.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Amatörde Sorgun zirvede tamamladı

Sarıkaya Belediyespor Şefaatlispor müsabakasında ise Şefaatlispor da bazı oyuncuların sakatlanması nedeniyle sahada 6 kişiden az oyuncu kalınca müsabaka yarıda kaldı ve ev sahibi Sarıkaya Belediyespor bu müsabakayı hükmen 3-0 kazanda. İl Özel İdarespor ile Yozgat Çamlıkspor arasında oynanması gereken müsabaka ise yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle müsabaka hakemi tarafından tatil edildi. Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Sorgun Belediyespor deplasmanda diğer şampiyonluk adayı Bozokspor ile Bozok Stadı’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımında kontrollü başladığı maçta ilk tehlikeli atak konuk ekip Sorgun Belediyespor’dan geldi.  Maçta dakikalar 6’yı gösterirken sağ kanattan gelişen atakta Bayram topla buluştu, önüne gelen defans oyuncularını geçtikten sonra şutunu attı, kaleci bu topu son anda kornere çeldi. Bu pozisyonun bir dakika sonrasında Sorgun Belediyespor bu kez Samet ile bir atak geliştirdi. Bu oyuncu defansı geçtikten sonra şutunu kaleye gönderdi, kaleci bu topu da son anda yumruklayarak kornere çeldi. Ez sahibi Bozokspor ilk atağını 13. Dakikada geliştirdi. Sorgun Belediyespor kalecisi Uğur’un öne çıktığını gören Beytullah, topu kalecinin üzerinden aşırdı, ancak Sorgun Belediyespor defansı son anda bu topu uzaklaştırdı. 16. dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında Samet ceza sahasına girerken topla buluştu, topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi 0-1. 
26. dakikada Bayram sağdan topu getirdi, ceza sahası ön çizgisindeki Serdar Güleşçe’yi gördü, Serdar plase bir vuruşla topu filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2. 
42. Dakikada Mustafa bir kez daha aldığı topla ceza sahasına girdi, müsait durumdaki Samet’e pasını gönderdi, bu oyuncunun yatarak vurduğu volede top filelerle kucaklaştı 0-3
57. dakikada Tayyar defansın arasına bir top attı. Bayram büyük bir mücadele vererek bu topu kazandı ve bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere göndererek takımının 4. Golünü kaydetmiş oldu.
Maçta başka gol olmayınca Sorgun Belediyespor oynadığı toplam 24 karşılaşmada bir beraberlik 23 galibiyet alarak bir rekor kırmış oldu.

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