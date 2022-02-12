Amatörde sona geliniyor

Yozgat SHÇEKspor, zirve mücadelesi veren Yozgat İl Özel İdarespor ile yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da karşı karşıya gelecek. SHÇEKspor rakibini yenmesi veya berabere kalması durumunda Play-Off müsabakalarına kalmayı matematiksel olarak garantilerken, İl Özel İdarespor sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda hem zirve yarışını hem de Play-Off şansını son haftaya taşımış olacak. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Sarayspor ile Çandırspor ise bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. B Grubunda lider Sarıkaya Belediyespor, bugün Sarıkaya İlçe stadında saat 13.00’da Sırçalı Belediyespor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor bugün Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u konuk edecek. Yerköy temsilcisi bu müsabakadan üç puan ile ayrılması durumunda ise Play-Off’yara kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Kale Gençlikspor ise bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelecek. C Grubunda ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off’lara kalmayı geçtiğimiz hafta garantilerken, iki takım arasında zirve yarışı devam ediyor. Lider Yozgat Belediyesi Bozokspor, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ile yarın Bozok stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Yozgat Belediyesi Bozokspor bu müsabakayı kazanması durumunda Grup liderliğini garantilerken, Divanlı Gençlerbirliği’nin sahadan üç puan ile ayrılması durumunda iki takımda puanlarını eşitleyecek. Çamlıkspor Sorgun İlçe stadında yarın saat 13.00’da Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelirken, Paşaköy Gençlikspor ise yarın Şefaatli ilçe stadında Saraykentspor’u konuk edecek.