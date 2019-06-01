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Amatörde son hafta heyecanı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi bugün oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak.

Amatörde son hafta heyecanı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi bugün oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Amatörde son hafta heyecanı

Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselecek olan takımların belirleneceği ligin son haftasında lider Sarayspor en yakın takipçisi Saraykentspor’u ağırlayacak. Sarayspor güçlü rakibi karşısında alacağı puan yada puanlar ile şampiyonluk turu atacak. Saraykentspor’un sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda ise Divanlı Gençlerbirliği Yozgat SHÇEKspor maçının sonucunu bekleyecek. Haftanın bir diğer önemli müsabakasında ise Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat SHÇEKspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Divanlı Gençlerbirliği takımı sahadan puan yada puanlar almak durumunda. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu müsabakaların ikisi de yarın Bozok Stadı dış sahasında oynanacak. Haftanın son müsabakasında ise Çandırspor ile Bişekspor Çandır’da karşı karşıya gelecek. 

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