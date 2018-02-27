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Amatörde son gün yarın

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele etmek isteyen takımların lige katılım paylarını en geç yarın mesai bitimine kadar yatırmaları gerektiği bildirildi.

Amatörde son gün yarın

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele etmek isteyen takımların lige katılım paylarını en geç yarın mesai bitimine kadar yatırmaları gerektiği bildirildi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Amatörde son gün yarın

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’ine katılmak üzere kendilerine 11 takımın müracaat ettiğini söyledi.
Müracaat eden 11 takımın gruplarını daha önce belirlediklerini hatırlatan Bektaş,
‘’İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele etmek için bizlere müracaat eden bu 11 takım en geç yarın lige katılım paralarını federasyona yatırmaları gerekmektedir. Lige katılım paralarını yarın mesai saati bitimine kadar yatırmamaları durumunda fikstürden çıkarılacaklar. Ayrıca Bakıcılar Lökspor ile Yerköy İdmanyuru takımları bu sene lige katılım paralarını yatırmayıp, İkinci Amatör Kümeye katılmamaları durumunda iki kulüpte statü gereği otomatikman feshedilecektir’’ dedi. 

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