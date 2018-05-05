Amatörde şampiyonluk heyecanı

A grubunda Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkmayı garantileyen Çekerek Belediyespor Play-Off mücadelesi veren Yozgat Sarayspor ile Pazar günü saat 13.30’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Grupta Play-Off mücadelesi veren bir diğer takım Yenifakılı Gençlikspor ise Pazar günü saat 14.00’da Boğazlıyan İlçe stadında Bişekspor’u konuk edecek. Bu grupta Yozgat Sarayspor, Çekerek Belediyespor karşısında sahadan berabere veya galibiyet ile ayrılması durumunda Play-Off oynamayı garantileyecek. Sahadan mağlubiyet ile ayrılması durumunda ise Yenifakılı Gençlikspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. B grubunda ise lider Tuzkayaspor, şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyespor ile Pazar günü saat 12.00’da Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Bu grupta ise Tuzkayaspor Yozgat Belediyespor karşısında berabere veya galip gelmesi durumunda Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmeyi garantileyecek. Sahadan mağlubiyet ile ayrılması durumunda ise Çiğdemlispor’un hükmen galip geldiği haftada üç takım da puanlarını eşitleyecek ve şampiyonu belirlemek için aralarında yeniden maçlar oynanacak.