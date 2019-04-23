Amatörde puansız takım kalmadı

Ligin ilk haftasında rakiplerine yenilen Yozgat SHEÇEKspor ile Saraykentspor, ilk üç puanlarını aldılar. Haftaya bir puan ile dördüncü sırada giren Yozgat Sarayspor, Divanlı Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek puan cetvelinde zirveye yükselen takım oldu. Haftaya zirvede giren Bişekspor deplasmanda Saraykentspor’a 3-2 mağlup olurken, Yozgat SHÇEKspor ise Çandırspor’u 3-2 yendi.

MÜSABAKALAR BUGÜN

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü hafta müsabakaları bugün oynanacak. Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Yozgat Sarayspor ile Yozgat SHÇEKspor karşı karşıya gelirken, aynı sahada saat 16.00’da ise Divanlı Gençlerbirliği ile Bişekspor karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da Çandır ilçe stadında ise Çandırspor ile Saraykentspor üç puan mücadelesi verecek.