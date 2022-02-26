Amatörde Play-Off heyecanı

Normal sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile tamamlanan Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Play-Off müsabakalarının birinci turu bugün oynanacak olan 4 müsabaka ile tamamlanacak. Play-Off’ları müsabakaları bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Çamlıkspor ile Sarıkaya Belediyespor arasında oynanacak olan müsabaka ile start alacak. Günün diğer müsabakalarında ise Yerköy İlçe Stadında saat 13.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Yozgat SHÇEKspor karşı karşıya gelirken, Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Bişekspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek. Günün son müsabakasında ise Divanlı Gençlerbirliği ile Aydıncık Gençlikspor saat 14.00’da Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelecek. Eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakaların rövanşı ise 2 Mart tarihinde oynanacak. İki müsabakanın sonuçlarına göre rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yükselme hakkı elde edecekler. İkinci tur müsabakalarının statüsü ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karar doğrultusunda belli olacak.