Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Amatörde Play-Off heyecanı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Play-Off heyecanı bugün oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:41
Amatörde Play-Off heyecanı

Normal sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile tamamlanan Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Play-Off müsabakalarının birinci turu bugün oynanacak olan 4 müsabaka ile tamamlanacak. Play-Off’ları müsabakaları bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Çamlıkspor ile Sarıkaya Belediyespor arasında oynanacak olan müsabaka ile start alacak. Günün diğer müsabakalarında ise Yerköy İlçe Stadında saat 13.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Yozgat SHÇEKspor karşı karşıya gelirken, Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Bişekspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek. Günün son müsabakasında ise Divanlı Gençlerbirliği ile Aydıncık Gençlikspor saat 14.00’da Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelecek. Eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakaların rövanşı ise 2 Mart tarihinde oynanacak. İki müsabakanın sonuçlarına göre rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yükselme hakkı elde edecekler. İkinci tur müsabakalarının statüsü ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karar doğrultusunda belli olacak. 

Anahtar Kelimeler:
Amatörde Play-Off HeyecanıYozgatIlerigazetesişubatCumartesiHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigPlay-OffMüsabakalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takımlarımızın hafta sonu mesaisi
Takımlarımızın hafta sonu mesaisi
Yozgatspor seriyi bozmak istemiyor
Yozgatspor seriyi bozmak istemiyor
Çayıralan TKİ’yi bekliyor
Çayıralan TKİ’yi bekliyor
Sorgun Ankara deplasmanında
Sorgun Ankara deplasmanında
Engelliler seriyi bozmayacak
Engelliler seriyi bozmayacak
Kızlarda tek düşünce galibiyet
Kızlarda tek düşünce galibiyet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim