Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

Amatörde perde kapanıyor

YOZGAT Amatör Futbol Lig’i Play-Off müsabakaları yarın oynanacak olan üç karşılaşma sonrasında tamamlanacak.

Amatörde perde kapanıyor

YOZGAT Amatör Futbol Lig’i Play-Off müsabakaları yarın oynanacak olan üç karşılaşma sonrasında tamamlanacak.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Amatörde perde kapanıyor

Play-Off’larda iki hafta öncesinden şampiyonluğu garantileyen lider Sorgun Belediyespor saat 14.00’da Bozok Üniversitesi sahasında Yemenoğlu Bozokspor ile karşı karşıya gelirken, Şefaatlispor deplasmanda saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile karşılaşacak. Haftanın bir diğer müsabakasında ise saat 12.00’da Bozok Üniversitesi sahasında İl Özel İdarespor ile Yozgat Çamlıkspor puan mücadelesi verecek.

Formalite müsabakaların onanacağı bu hafta sonunda da Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i tamamlanacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Bozok Malatya’da
Bozok Malatya’da
Voleybolculardan teşekkür
Voleybolculardan teşekkür
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Bozok Karşıyaka karşısında
Bozok Karşıyaka karşısında
Mert oynayacak
Mert oynayacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim