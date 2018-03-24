Amatörde perde kapanıyor

Play-Off’larda iki hafta öncesinden şampiyonluğu garantileyen lider Sorgun Belediyespor saat 14.00’da Bozok Üniversitesi sahasında Yemenoğlu Bozokspor ile karşı karşıya gelirken, Şefaatlispor deplasmanda saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile karşılaşacak. Haftanın bir diğer müsabakasında ise saat 12.00’da Bozok Üniversitesi sahasında İl Özel İdarespor ile Yozgat Çamlıkspor puan mücadelesi verecek.

Formalite müsabakaların onanacağı bu hafta sonunda da Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i tamamlanacak.